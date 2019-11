Incidente provoca fuga di gas a Santa Croce, scampata maxiemergenza 118

Un incidente tra due auto lungo via Francesca Nord a Santa Croce, all'altezza dell'incrocio con via delle Confina, ha rischiato di avviare le procedure di maxiemergenza del 118 a causa dell'urto contro una centralina del gas. È accaduto questa mattina alle 11. Una delle due auto, alimentata a gpl, si è andata a scontrare contro un muro dov'era posizionata la centralina di Toscana Energia. Subito sono stati allertati gli addetti e i vigili del fuoco di Castelfranco, oltre alla polizia municipale e ai carabinieri per rilievi e gestione traffico. Secondo quanto appreso, l'impatto sarebbe stato meno grave del previsto e la fuoriuscita di gas è stata tamponata in breve tempo. Contattata anche un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio, che è stata però rimandata subito indietro.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno