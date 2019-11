Incidenti in A1 e Fi-Pi-Li: elisoccorso a Ginestra. Molti km di coda

Incidente lungo la Fi-Pi-Li tra lo svincolo di uscita di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina intorno alle 16.30 di oggi, martedì 5 novembre. Oltre ai disagi conseguenti per il traffico, ci sono stati dei feriti. Uno di questi sarebbe stato trasferito in elisoccorso in un ospedale fiorentino per le prime cure del caso. Sul posto le pattuglie della polstrada di Empoli. Segnalate code per 4 km, fino al ripristino della viabilità. Anche sul tratto dell'A1 Bologna-Firenze code per 7 km anche in questo caso per un incidente tra lo svincolo di Firenze Impruneta (Km 295) e l'Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4).

