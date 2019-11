Ladri entrano in casa con passepartout, via borse e gioielli

Colpo in un appartamento in Borgo Ognissanti, nel pieno centro di Firenze. Un bottino da diverse migliaia di euro per i ladri che hanno portato via gioielli e borse griffate. I malviventi hanno approfittato dell'assenza della proprietaria e sono riusciti ad aprire la porta senza lasciare alcun segno di scasso, probabilmente usando un passepartout per far scattare la serratura, poi hanno rovistato nella camera da letto portando via ogni oggetto di valore. Il colpo è stato scoperto dalla proprietaria, rientrata a casa intorno alle 20,30. Sul posto è intervenuta la polizia.

Tutte le notizie di Firenze