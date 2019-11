Maltempo in Toscana, disagi e allagamenti nel Fiorentino

Il maltempo torna a farsi sentire in maniera pesante, in special modo nella zona di Firenze e della Metrocittà. Ci sono disagi e allagamenti sia nel capoluogo sia nelle città limitrofe.

Sottopassi allagati a Firenze

Molti sottopassi sono allagati: quello centrale della stazione di Firenze Rifredi è inagibile. L'uscita dalla stazione è garantita utilizzando il sottopassaggio lato nord.

Il violento temporale ha allagato anche i sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Circolazione rallentata, con auto costrette a viaggiare a passo d'uomo, nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito. Sul posto stanno intervenendo pattuglie della polizia municipale.

La situazione a Castelfiorentino

L'allerta meteo rimane gialla per via delle forti piogge. Ne sanno qualcosa a Castelfiorentino, il sindaco Alessio Falorni ha pubblicato su Facebook un aggiornamento: "16 mm in 12 minuti, e qualche tombino e fossa sono saltati. Gli operai sono in giro per il territorio comunale per provvedere agli interventi necessari".

