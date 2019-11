Massimo Recalcati apre la quarta edizione del Festival LEF

Al via domani, mercoledì 6 novembre, la quarta edizione del festival pedagogico LEF che si terrà a Poggibonsi fino al 16 novembre e che si rivolge in particolare al mondo della scuola, alle famiglie, agli studenti e agli operatori del settore. Ad aprire la quarta edizione sarà il celebre psicoanalista Massimo Recalcati. Domani alle ore 16, alla sala polivalente di Via Trento a Poggibonsi, Recalcati terrà la lectio magistralis dedicata alla genitorialità e alla relazione tra genitori e figli, "Genitori e figli nel nostro tempo".

“Siamo molto contenti di avere come ospite il Dott. Recalcati- commenta l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Poggibonsi Susanna Salvadori- . L’incontro con Massimo Recalcati sarà un’opportunità formativa per tutta la nostra comunità.Il tema del rapporto genitori figli lega con un filo rosso le varie edizioni del festival perché è uno dei temi che ci stanno a cuore”.

Massimo Recalcati è psicoanalista, saggista, editorialista e accademico. Svolge la sua attività a Milano. Tra le varie attività, nel 2018 in “Lessico famigliare”, programma di Rai3, ha riflettuto sulle figure della madre, del padre, del figlio e sulla scuola. Nel 2019, tiene sette lezioni sull'amore in “Lessico Amoroso”, che va in onda su Rai3.

Il Festival, che ha tra gli ospiti grandi nomi come Giuseppe Lavenia, Otto Gabes, Simone Giusti, Matteo Biagi, Giusi Marchetta, Parole Ostili, propone laboratori, incontri, seminari e proseguirà giovedì 7 novembre alle ore 11 nell'aula magna dell' istituto Roncalli con la scrittrice, giornalista e editorialista della Stampa, Caterina Soffici. Caterina Soffici, moderata dalla professoressa Laura Provvedi, parlerà agli studenti di "Dove va l'Europa tra Brexit e migrazioni".

Il festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cir food. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi, Olivia Libreria Bistrot, Biblioteca Marcello Braccagni di Colle Val d’Elsa e Libreria Mondadori Discoshop.

Gli incontri sono a ingresso libero.

Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it

Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info, pagina face book “Festival pedagogico LEF” e sito www.leffestival.it

Fonte: Ufficio Stampa

