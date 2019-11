Massimo Rutinelli è il nuovo presidente della Fiepet area pisana, il sindacato dei pubblici esercizi area pisana di Confesercenti Toscana Nord. Il titolare del ristorante Ir Tegame di piazza Cairoli è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea che si è svolta lunedì nell’auditorium di largo Viviani alla presenza del direttore Toscana Nord Miria Paolicchi, del presidente area pisana Luigi Micheletti e del responsabile Simone Romoli. Rutinelli sarà affiancato dai vicepresidente Benedetta Ferrigno titolare del Barrique e Luca Pisani dalla Locanda Pisani Doc; completano il direttivo, i consiglieri Sandro Antonelli (Ristorante da Poldino), Massimo Cerri (Bar Centro), Diana Gallo (Ristorante Quore), Mario Malvaldi (Chiosco da Mario), Luigi Marra (Luigi’s Burger), Robert Mozzachiodi (Osteria da Bernardo), Nicola Lamacchia (Enoteca Il Toscano), Fabio Tellini Fabio (Chichibio di Tirrenia) e da Simone Romoli. “Il settore dei pubblici esercizi a Pisa sta vivendo un periodo molto delicato – ha detto Rutinelli nel suo primo intervento da presidente –. Ci sono ancora problemi irrisolti per quanto riguarda la sicurezza, l’abusivismo commerciale, il degrado di alcune zone. Senza considerare il nuovo regolamento per il quale stiamo ancora lavorando con Palazzo Gambacorti per giungere ad alcuni correttivi. Gli imprenditori del settore lamentano poi una serie di lentezze burocratiche che ancora frenano alcune semplice pratiche. Penso ad esempio al rinnovo della concessione del suolo pubblico – ha sottolineato Rutinelli – per la quale la Sepi richiede senza motivo nuove documentazioni e fotografie. Incontreremo a brevi i dirigenti per capire come superare questi intoppi. Lo stesso faremo per la raccolta dei rifiuti ed una revisione delle modalità di raccolta”. Dal direttivo è emersa anche la necessità di creare una sorta di sportello al quale gli operatori possano rivolgersi per avere chiarimenti. Conclude Rutinelli: “Una idea ottima e che metteremo in pratica visto anche la nostra copertura quasi capillare di tutte le zone di Pisa compreso il litorale. Vorremmo che gli imprenditori si rivolgessero ai nostri referenti per avere chiarimenti, per dare suggerimenti ma anche per chiedere servizi ed assistenza che come Confesercenti siamo in grado di offrire. Referenti che aderiranno anche al progetto “sguardo di vicinato” proposto dalla prefettura per coadiuvare le forze dell’ordine nel presidio del territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa

