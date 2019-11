Montelupo nel Cuore denuncia: "Da mesi il Comune non risponde a due nostre interrogazioni"

Nell’esercizio dei nostri compiti di consigliere comunale di minoranza rientra il ricorso ad atti di sindacato ispettivo nei confronti dell’operato della Giunta, proponendo interrogazioni o interpellanze , al fine di fornire anche proficue occasioni di stimolo ed impulso derivanti dall’esigenza di rispondere ai quesiti sottoposti.

Il regolamento del Consiglio comunale prevede che la risposta debba essere fornita entro 30 giorni.

Abbiamo ritenuto opportuno , anche per non intasare troppo i lavori del Consiglio comunale , di optare per la richiesta di risposte scritte , ma questo nostro tentativo di collaborazione proficua deve essere a condizione di reciprocità .

Abbiamo ad oggi non esitate , nonostante siano stati regolarmente protocollate e sollecitate , con riserva di ricorso anche al Prefetto per segnalare le inadempienze, addirittura due interrogazioni presentate a fine luglio , l’una riguardante la possibilità di anticipare il divieto di sosta nelle aree adiacenti il mercato settimanale , al fine di favorire una più agevole predisposizione dei banchi , come richiestoci da alcuni ambulanti a postazione fissa , l’altra riguardante l’attivazione dei cosiddetti controlli di vicinato.

Abbiamo rispetto della Giunta ma pretendiamo a nostra volta rispetto ; se e quando ci siano difficoltà nel rispondere , perché magari si necessita di acquisire elementi aggiuntivi da soggetti terzi , basta informare l’interrogante , che non è così fiscale da esigere il puntuale rispetto delle scadenze.

Certamente non possiamo accettare un silenzio che quando si procrastina troppo a lungo lede le nostre prerogative istituzionali; comprendiamo di poter risultare incalzanti nel nostro seguire puntualmente le dinamiche amministrative , ma tocca a noi scegliere le modalità per avere risposte e respingiamo al mittente l’eventuale invito pretestuoso a rivolgersi direttamente agli uffici , perché il nostro interlocutore istituzionale è la Giunta , cui vogliamo ricordare che i nostri interventi rientrano nella normale dialettica democratica e contribuiscono a rendere un servizio ai cittadini

Daniele Bagnai

Gruppo consiliare “ MONTELUPO NEL CUORE -CENTRO DESTRA PER MONTELUPO”

