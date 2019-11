Novembre allo Chalet di San Miniato: tre weekend tra cibo e musica

Dopo il grande successo estivo, lo Chalet ha riaperto a metà ottobre in vista della Mostra mercato Nazionale del Tartufo bianco di San Miniato, con una bellissima tensostruttura riscaldata in un ambiente smart, presso i giardini Bucalossi di San Miniato.

Per questa importante kermesse legata al tartufo più famoso d’Italia lo Chalet fa una proposta particolare che strizza l’occhio soprattutto ai giovani . Infatti per i 3 week end del tartufo proponiamo, oltre al pranzo sia del sabato che della domenica, dei momenti proprio per i giovani cosi articolati:

- i tre sabati dalle 18.00 in poi faremo le serate “Rewind” anni ’80 e ’90 con Happy hour e Dj set con TonyD

- le domeniche saranno dedicate alla musica live sempre a partire dalle 18.00 e avremo le seguenti presenze: Le Pande Gialle – Little Italy e Andrea Maestrelli. continuano comunque i classici mercoledì dello Chalet anche per questo periodo.

Chalet, Tartufo, Giovani: crediamo che sia un fantastico trittico che arricchisce ancora la festa sanminiatese. Ricordiamo che l’attività non ha fini di lucro e tutti gli utili sono dedicati a sostenere l’Atelier Shalom e le attività educative del Movimento Shalom. Un grazie all’amministrazione comunale di San Miniato in particolare, e anche a tutti i partner che hanno creduto a questa iniziativa sia per la sua valenza aggregativa per i giovani, che per le sue finalità.

