Nuova pavimentazione per l'aula di attività fisica alla scuola di Capraia Fiorentina

Proseguono i lavori di manutenzione e restauro di alcuni plessi scolastici del Comune di Capraia e Limite. La parte più consistente è stata realizzata durante il periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole.

Terminati dunque anche gli intervenuti alla scuola "C. Corti" di Capraia Fiorentina dove è stata definitivamente sistemata l'aula adibita ad attività motoria.

In particolare l'intervento ha previsto la posa in opera di una nuova pavimentazione in laminato e l'imbiancatura delle pareti.

Un impegno da parte dell’Amministrazione comunale sull’edilizia scolastica con interventi che interessano gli edifici del territorio per renderli più sicuri, moderni e funzionali.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

