Palagi (SPC): "Prima delle Olimpiadi, impegniamoci a non allagare la città"

“Sinistra Progetto Comune lo aveva chiesto all'Amministrazione fin da inizio ottobre. Con il ritorno delle forti piogge la città si allaga continuamente, con i soliti inevitabili disagi e si riaccende la discussione sulla situazione... In questo caso non ci interessa individuare i responsabili (la colpa morì fanciulla) ma occorre capire quale possa essere la soluzione. Quanto ci è stato risposto poco tempo fa impone, da parte di chi governa Firenze, una maggiore attenzione all'ordinario, prima di sognare le Olimpiadi e far confusione sullo stadio…”. A dirlo Dmitrij Palagi consigliere comunale Sinistra Progetto Comune. “Ordunque prendete una caditoia, dividetela in tre ed avrete: la manutenzione straordinaria affidata al Comune; la pulizia della parte non visibile a Publiacqua, che una volta l'anno provvede a farla fare (si salva un 15% di casi particolari...); infine lo spazzamento superficiale spetta ad Alia, sempre che non ci siano autoveicoli in sosta a ostacolarne l'operato (è di questi giorni la protesta di chi abita in zona piazza D'Azeglio). - prosegue Palagi - La rimozione delle auto quando c'è lavaggio delle strade è ovviamente impopolare, perché comporta disagi e oneri. Però gli inconvenienti alla viabilità e gli allagamenti che puntuali si ripresentano ad ogni temporale che si abbatte sulla città non è che siano comodissimi... Inoltre una cadenza annuale per la parte sottostante e mensile per la parte esterna (quando va bene) ci pare sia davvero troppo poco”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

