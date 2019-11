Pino crolla ai giardini di Fucecchio, verifica staticità per le altre piante

Un grosso pino è caduto questa mattina all'interno dei giardini Bombicci di Fucecchio, tra corso Matteotti e via Battisti. La segnalazione giunge da un lettore questa mattina, martedì 5 novembre. Così replica il Comune in merito: "Il personale del cantiere comunale ha provveduto a transennare l'area. L'albero verrà immediatamente rimosso e subito dopo verrà verificata la staticità delle altre piante in modo da prendere la decisione più opportuna per la sicurezza pubblica". Non ci sono state persone ferite fortunatamente.

