Poggianti (FdI-Centrodestra) replica: "Empoli non è Gotham City ma nemmeno il paese delle favole"

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti, interviene in merito all'articolo pubblicato da gonews.it a firma Giovanni Mennillo in cui sono state avanzate critiche riguardo il servizio andato in onda qualche giorno su fa su Rete4 in cui si parlava di immigrazione e degrado a Empoli. Il consigliere tiene intanto a precisare che "Se Rete 4 viene a Empoli non è certo per averla chiamata, ma perché i casi di aggressione alle Forze dell’Ordine e la gestione cooperative rosse sono andati agli onori delle cronache".

Poi si sofferma anche sui numeri: "Agli ultimi dati pubblici usciti dal Consiglio comunale, quelli del Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2018, il Comune percepiva dal Ministero dell'Interno 113.500 euro per l'accoglienza; dato che il Ministero concede 500 euro per richiedente asilo, al 31 dicembre 2018 i profughi a Empoli erano 227. A questi si devono aggiungere i fondi per lo Spar e il dato ufficiale rispetto a quel bilancio è di 247 profughi. Se negli ultimi mesi c'è stata una drastica riduzione è perché il Ministro Salvini ha tagliato i fondi e perché le cooperative si sono rifiutate di gestire i centri, sintomo che svolgevano questo servizio per un potenziale interesse economico e adesso che non è più conveniente lasciano per la strada molte persone. I dati in sostanza sono estremamente volatili, cambiano costantemente, i dati di cui tenere conto dovranno essere quelli ufficiali che emergeranno dal bilancio consuntivo 2020 e che certificheranno la media di quanti realmente sono stati i profughi a Empoli nel corso dell'anno".

Poi conclude: "Non siamo a Gotham City. A me non sembra neanche di vivere nel paese delle favole. Spaccio e bivacco ovunque tra Parco Mariambini, Piazza Stazione, Porta Pisana, Piazza Matteotti e zone abbandonate al degrado del centro storico e della periferia. Il PD nasconde la testa sotto la sabbia per non affrontare il tema della sicurezza e dell’immigrazione nel nome di una forte cooperazione con chi gestisce i progetti di accoglienza, al compito dell’opposizione quello di far tornare alla realtà chi governa la Città per trarne uno spunto positivo, certo non per ledere l’immagine di Empoli. Serve testa bassa e lavoro sui problemi, non la testa sotto terra come gli struzzi per far finta di non vedere che ci sono i problemi".

