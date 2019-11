Ponte a Signa, nuovo parcheggio pubblico con 40 posti auto

A Ponte a Signa nascerà un nuovo parcheggio con 40 posti auto a cui si accederà da via Puccini. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la variazione di bilancio per l’acquisizione di una parte del terreno su cui sorgerà l’area adibita a sosta, in totale 300 metri quadrati ceduti gratuitamente da un privato al Comune, a cui si aggiungeranno altri 2000 metri quadrati che completeranno la superficie adibita all’intervento e che saranno ceduti al Comune nell’ambito di un intervento di edilizia privata.

L’intera operazione è infatti possibile grazie ad una convenzione stipulata dal Comune con il soggetto privato che sta realizzando un’unità abitativa in quella zona e che, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si impegnerà a realizzare anche il parcheggio per un importo totale di 90.000 euro. La convenzione stipulata con il Comune detta i tempi di consegna dell’intervento entro il 2022.

“Si tratta di un progetto importante a cui i nostri uffici stanno lavorando da mesi - ha spiegato il sindaco Angela Bagni -: un parcheggio che sarà a servizio di una zona come quella di Ponte a Signa dove da anni i residenti chiedono posti auto in più. Abbiamo colto la possibilità di realizzare un’area adibita a sosta nell'ambito di un intervento edilizio - ha aggiunto il sindaco -, quindi l'opera sarà di fatto a carico del soggetto privato al posto del pagamento degli oneri dovuti al Comune”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

