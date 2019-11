Promotion awards, menzione per il progetto di Mukki

“Abbiamo a Cuore”, il progetto di Mukki che coinvolge i consumatori non soltanto nella raccolta di punti e premi ma anche in una comunità virtuale dove scambiare idee e buone pratiche, ha ricevuto la menzione speciale come “Best Community Program” ai Promotion Awards, il premio che viene assegnato alle migliori iniziative promozionali nazionali.

Iniziato nel 2015, Abbiamo a cuore è riuscito a formare una comunità di persone che propongono idee e le votano, indicando a Mukki quali sono ritenute le più interessanti da cui prendere spunto. Nella community si possono lanciare e sostenere progetti per lo sport; i venti più votati, al momento della realizzazione, ricevono un sostegno economico da Mukki.

Attraverso la raccolta dei punti, chi fa parte della Community di Abbiamo a cuore, può decidere come utilizzarli con un’ampia scelta di opportunità. E’

possibile ricevere buoni da spendere in negozio o online, oppure offrire il proprio contributo per progetti di grande valore sociale. Si possono sostenere le attività di Oxfam per garantire acqua pulita nelle aree del mondo dove non ce n’è; piantare alberi nuovi insieme a Treedom; sostenere le attività della ludoteca dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I punti si possono anche convertire nella fornitura di materiale scolastico, o attrezzature, per una scuola che aderisce al programma “Abbiamo a cuore la scuola”.

La menzione speciale ricevuta ai Promotion Award, premia non solo il programma di fedeltà dei clienti Mukki, ma la stessa Community di “Abbiamo a Cuore”.

Fonte: Mukki - Ufficio stampa

