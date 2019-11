Raccolta differenziata in Valdinievole, dopo 10 mesi schizza all'83%

Sono passati 10 mesi da quando Alia Servizi Ambientali SpA ha attivato in 6 comuni della Valdinievole i servizi di raccolta rifiuti “porta a porta” ed i numeri aggiornati a settembre 2019 indicano all’83% la percentuale di raccolta differenziata del bacino servito, un risultato davvero lusinghiero per il quale vanno anzitutto ringraziati i cittadini.

In ognuno dei 6 comuni le percentuali R.D. raggiunte vanno dall’85% di Pieve a Nievole al 79% di Chiesina Uzzanese, con Buggiano all’84%, Massa e Cozzile all’ 83% , Ponte Buggianese all’ 83%, Uzzano all’82% (dati Alia Servizi Ambientali SpA non ancora certificati ARRR).

La servizio “porta a porta”, introdotto nei 6 comuni il 3 dicembre dello scorso anno, ha fatto registrare un continuo miglioramento della qualità dei materiali raccolti: dall’iniziale 40% R.D. ottenuto con i contenitori stradali, si è passati dopo 3 mesi (marzo 2019) al’80% per poi salire al recente 83% di raccolta differenziata.

Il cambiamento delle abitudini con una costante attenzione nella fase giornaliera di separazione dei materiali ha parallelamente fatto diminuire sia la produzione complessiva dei rifiuti (- 37% in un anno) sia, soprattutto, il quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti, sceso dell’80%.

In tutto il bacino dei 6 comuni della Valdinievole, al 30 settembre scorso, il quantitativo pro capite più alto di materiali raccolti separatamente in termini di peso è stato registrato per la frazione organica, con 189 kg/ab/anno avviati agli impianti di compostaggio. Al secondo posto carta e cartone, con 60 kg/ab/anno, quindi il multimateriale leggero (imballaggi in plastica. metallo, poliaccoppiati, con peso basso ma molto voluminosi) con 41 kg/ab/anno, infine il vetro con 33 kg/ab/anno: tutti questi materiali sono inviati alle rispettive filiere di riciclaggio. La frazione residua indifferenziata, non riciclabile, è scesa a 59 kg/ab/anno.

La rimozione completa delle postazioni stradali presenti sul territorio - ad eccezione della campana per il conferimento separata del vetro – ha inoltre migliorato il decoro dei territori serviti, riducendo il fenomeno gli abbandoni che si verificava accanto ai contenitori.

“Nei 6 comuni della Valdinievole – ha dichiarato Alessio Arrighi, direttore territoriale di Alia Servizi Ambientali SpA - in poco meno di un anno, grazie alla collaborazione dei cittadini e delle aziende, abbiamo più che raddoppiato la percentuale dei materiali avviati a riciclo e ridotto drasticamente la quantità di rifiuti indifferenziati, portando questo territorio ad un livello di eccellenza regionale in termini di percentuali di raccolta differenziata.

Fonte: Alia Spa

