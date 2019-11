Muore al rave party, la 30enne partecipò dal primo giorno

Aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di Moira Piermarini, 30enne trovata cadavere in un'auto nella ex Trw di Livorno dove per tre giorni si era svolto un rave party non autorizzato. Il reato è morte in conseguenza di altro reato e spaccio di stupefacenti. La giovane era arrivata in treno con un amico alle 7 di mattina del primo novembre, si presume che abbia partecipato all'evento fino al primo giorno. Quest'oggi è stato conferito l'incarico dell'autopsia all'istituto di medicina legale di Pisa.

