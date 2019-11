Conferenze e passeggiate al Santa Maria Nuova su Leonardo da Vinci

Con quattro conferenze dedicate a Leonardo, in occasione del 500° anniversario della sua morte, la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus celebra il genio di Vinci presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.

L’iniziativa è inserita in un ciclo di incontri organizzati comprendenti “Le passeggiate Leonardiane”, nei giorni 9, 16, 23 e 30 novembre (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria allo 055 2768224 info@muse.comune.fi.it), nelle quali un attore professionista, nelle vesti di Leonardo, si cimenterà in una performance all'interno del "Chiostro delle Medicherie" dell'Ospedale. Entrambi i programmi (conferenze e visite guidate) sono stati inseriti ufficialmente all'interno del calendario di eventi che la Regione Toscana organizza in occasione del 500° anniversario dalla morte di Leonardo, nonché tra gli eventi collegati alla mostra "La Botanica di Leonardo" (presso il Museo di Santa Maria Novella fino al 15 dicembre 2019

Il primo incontro "Leonardo: biografia di un genio" si terrà venerdì 8 novembre, alle ore 17.00, presso la sala conferenze dell'Ospedale di Santa Maria Nuova. Relatrice dell'incontro sarà la dottoressa Roberta Barsanti, direttrice Biblioteca Leonardiana, Museo Leonardiano e Casa natale di Leonardo. Modererà l’incontro il dottor Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. Seguiranno gli incontri di giovedì 14, giovedì 21 e giovedì 28 novembre.

Per prenotazioni, informazioni ed orari su conferenze e visite guidate è possibile consultare il sito www.fondazionesantamarianuova.it.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana centro

