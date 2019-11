Cosmetici da usare nonostante la chemio, la presentazione a Empoli

Si torna a parlare dei prodotti Serendilife, i cosmetici che aiutano le donne sottoposte a terapie antitumorali. Già durante la conferenza del 7 ottobre scorso era stata presentata la convenzione fra Astro (Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in Oncologia) e le Farmacie Comunali di Empoli dove poter acquistare questi particolari prodotti.

Oggi, presso la farmacia comunale di via dei Cappuccini si è tenuto un secondo incontro in cui la stessa convenzione è stata ufficializzata.

Alla conferenza erano presenti l'assessore all'associazionismo Fabrizio Biuzzi, il chirurgo oncologo Claudio Caponi, il presidente di Astro Paolo Scardigli, la biologa Stefania Caparrini, la chimica Elisa Maccagni e il presidente delle farmacie comunali Luca Bartolesi.

Come affermato da Biuzzi, il progetto è nato per accompagnare i percorsi chemioterapici e radioterapici di donne ammalate di tumore. “L'obiettivo – aggiunge - è quello di lenire gli effetti collaterali delle medicine antitumorali e poter migliorare la qualità di vita delle persone”.

Parola alla biologa Stefania Caparrini e alla chimica Elisa Maccagni, le quali fanno parte dell'azienda empolese Le Antiche Mura che ha ideato questi prodotti.

“Teniamo a precisare che si trattano di prodotti semplici da usare ma essenziali nella vita di tutti i giorni. Parliamo di una linea di cosmetici studiati con la massima attenzione che nasce con la finalità di migliorare la vita delle persone senza nessun tipo di finalità commerciale. Sono inoltre prodotti realizzati a filiera corta che hanno costi accessibili a tutti, poiché per noi è importante che tutti abbiano la stessa possibilità di stare bene”.

“Sono soddisfatto della convenzione raggiunta con l'Associazione Astro - afferma Luca Bartolesi - poter dire che nelle farmacie comunali ci sia un sostegno concreto è una bella iniziativa”.

Infine, sempre Bartolesi, ha precisato che i prodotti saranno disponibili nella farmacia comunale in Via dei Cappuccini e in quella presente al centro commerciale. Le Antiche Mura, inoltre, metteranno a disposizione gratuitamente presso le due farmacie anche le professionalità specifiche in campo psicologico e dell'estetica oncologica.

Greta Cioni

