Rubano lo smartphone a un'impiegata comunale, denunciati

I militari della Stazione Carabinieri di Serravalle Pistoiese, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia D. C., cittadino rumeno di 23 anni, residente a Firenze, D.M. cittadina rumena di 21 anni, residente a Firenze e C. V., cittadino rumeno di anni 36 residente a Serravalle Pistoiese, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I tre soggetti, qualche mese fa si sono recati presso gli Uffici dell’anagrafe del Comune di Serravalle con la scusa di chiedere delle informazioni. Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione della responsabile dell’Ufficio, le hanno sottratto un costoso smartphone. Le successive indagini svolte dai militari, hanno permesso di risalire e di identificare i tre autori del furto che, sottoposti a perquisizione domiciliare presso la loro abitazione in Firenze, sono stati trovati in possesso del cellulare oggetto di furto. I tre individui, pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre il cellulare recuperato, è già stato restituito alla legittima proprietaria.

