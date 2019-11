Si ribalta mezzo pesante, chiusa la SS 3 Bis Tiberina a Sansepolcro

Per la presenza di un mezzo pesante ribaltato, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico - in entrambe le direzioni - la strada statale 3Bis 'Tiberina' al km 138,000 a Sansepolcro in provincia di Arezzo.

Il furgone, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato provocando il ferimento di due persone.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Fonte: Anas - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Sansepolcro