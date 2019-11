Solidarietà e territorialità, nuovo mezzo per la Misericordia di Empoli

Un mezzo di trasporto per persone diversamente abili, per la Misericordia di Empoli arriva un progetto 'del Cuore'. Un Fiat Doblò completamente attrezzato è in arrivo per la Confraternita di via Cavour: sarà lasciato per otto anni in comodato d'uso gratuito, inoltre saranno stanziati 12mila euro che verranno dati alla Misericordia per poter attivare ulteriori servizi sul territorio.

In questi otto anni saranno garantiti anche la manutenzione del mezzo. Il Fiat Doblò sarà spesato e reso gratuito grazie al contributo delle aziende cittadine che affitteranno sulla carrozzeria del mezzo uno spazio per apporre il proprio marchio. Gli otto anni di comodato vengono divisi in quattro periodi di due anni ciascuno in cui 'ruoteranno' le aziende che vorranno partecipare.

L'associazione Progetti del Cuore contatterà direttamente le realtà della zona per la sponsorizzazione solidale. Chi è interessato può contattare il numero 800236482 o la mail progettidelcuore@progettidelcuore.com. Progetti del Cuore è attivo dal 2008 e ha consegnato circa 600 mezzi, a Empoli lo ha già fatto con la Cooperativa Colori ed è al lavoro con Ade.

Il nuovo mezzo sarà presentato in una festa di ringraziamento con la consegna degli attestati per chi ha partecipato. Quali sono le tempistiche? "Vogliamo fare il prima possibile ma qualche mese ci vuole" affermano i diretti interessati, ergo occorrono indicativamente sei mesi, a metà del 2020 circa il mezzo sarà pronto.

"È un progetto che ci piace molto. Se ci danno una mano per fare i nostri servizi, è una felice combinazione. I mezzi non sono mai troppi, poi gli imprenditori sanno che possono dare un aiuto ed è un bel segnale" continuano Pier Luigi Ciari e Monica Bitossi per la Misericordia.

Ada Donati di Progetti del Cuore conclude: "Crescono le esigenze e per fortuna ci sono le associazioni di volontariato. Questo mezzo andrà a aumentare le possibilità per i cittadini bisognosi di avere un passaggio".

Gianmarco Lotti

