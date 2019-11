Thomas Berra ai Magazzini del Sale, i suoi lavori ispirati alla Scuola Senese

Il comune di Siena, in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo, CRA Centro Raccolta Arte, FuoriLuogo - Servizi per l'arte e con l'Associazione Senesi nel Mondo, presenta negli spazi dei Magazzini del Sale, la mostra personale di Thomas Berra, con vernissage sabato 9 Novembre 2019 a partire dalle ore 17.00.

L’esposizione, curata da Ivan Quaroni e Riccardo Ferrucci, si intitolata “Fiur”, racchiude l'ultimo ciclo pittorico dell’artista lombardo e documenta la sua recente evoluzione linguistica; una raccolta di dipinti ispirati alla scuola senese, in particolare al lavoro del Sassetta. Berra riprende idealmente le forme pittoriche del Duecento, elaborandole in un personale percorso figurativo.

In mostra saranno presenti venti dipinti su tavola e alcuni disegni su carta. Un’immersione nell’immaginario, in cui segno e colore invitano l’osservatore a perdersi in un universo trasognato, dove il sentimento lirico per la natura si accompagna a una pletora di gesti intimi e affettuosi che alludono alla pittura devozionale toscana del Trecento e Quattrocento.

Scrive Quaroni: "La ricerca di Berra s’inquadra nell’interesse per la dimensione sorgiva delle immagini. La forma finale e decantata della pittura, cioè quella definita, dettagliata, verosimile o “realistica” non appartiene allo spirito della sua indagine. Piuttosto, l’artista esplora lo stato germinale e larvale dell’apparizione, individuando forme dal carattere fantasmatico e aleatorio” e sottolinea Ferrucci "È una pittura poetica che cerca di cogliere frammenti di verità, elementi della storia che diventano preludio ad un viaggio nel nostro tempo, ma carico di antiche memorie e racconti ancestrali. In un’analisi sommaria dei dipinti possiamo cogliere una varietà di temi e stili, un parlare del tempo trascorso per interrogare ed aprirsi al futuro.”

La mostra sarà visitabile, a ingresso libero, fino a domenica 8 Dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

L’esposizione sarà accompagnata da un prezioso catalogo stampato per i tipi di Bandecchi & Vivaldi di Pontedera.

Per info: Casa d'Arte San Lorenzo, galleria@arte-sanlorenzo.it, 0571 43595.

Fonte: Ufficio stampa

