Un kg di hashish in auto, altri 800 g in casa: arrestati due trafficanti

La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato due trafficanti di droga mentre stavano percorrendo l’autostrada A1 per recarsi a Firenze. E’ accaduto ieri mattina, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle li ha fermati all’altezza di Terranuova Bracciolini (AR) su di una Golf con targa tedesca. L’auto era entrata in A/1 dal casello di Arezzo e i malviventi, ambedue ultra cinquantenni e residenti a Ciggiano (AR), erano un tedesco ed un valdarnese.

Durante la perquisizione in uno zainetto riposto sul sedile posteriore sono saltati fuori un chilo di hashish e 5.000 euro in contanti, da loro ricavato dalla vendita di altra droga. A quel punto gli investigatori di Battifolle sono andati a perquisire pure l’abitazione dei due trafficanti. In casa gli agenti hanno trovato quasi 800 grammi di hashish, oltre a più dosi di marijuana e un bilancino di precisione, utilizzato per preparare le singole dosi da piazzare poi nei luoghi di spaccio.

La polstrada ha arrestato i due sequestrandogli il danaro, la Golf e tutta la droga, dalla cui vendita contavano di poter ricavare oltre 5.000 euro. I poliziotti hanno poi condotto al canile il loro animale per non lasciarlo solo.

