Venditore abusivo messo in fuga dalla polizia municipale

Continuano gli interventi della Polizia Municipale di Firenze contro l’abusivismo commerciale. Ieri pomeriggio una pattuglia in borghese dell’Antidegrado era in servizio in zona San Lorenzo quando camminando tra i banchi del mercato hanno notato un venditore che offriva borse ai passanti. Immediato l’intervento degli agenti che hanno chiesto all’uomo il possesso di eventuali autorizzazioni alla vendita. Per tutta risposta il venditore si è dato alla fuga abbandonando al terra la merce: 6 borse e 3 portafogli con marchio contraffatto di note griffe. Gli articoli di pelletteria sono stati sequestrati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

