Acque sostituisce 350 m di tubature a Ponzano

Con il collegamento delle nuove tubazioni all’acquedotto cittadino, avvenuto nei giorni scorsi, si sono conclusi ufficialmente i lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Righi e in via Vespucci a Ponzano, nel comune di Empoli. Il doppio intervento ha l’obiettivo di migliorare il servizio per un numero consistente di utenti e di eliminare le perdite su due tratti di rete che erano piuttosto datati e, per questo, soggetti in passato a un frequente numero di rotture. Da qui, la decisione del gestore idrico - mentre svolgeva i pur necessari “interventi tampone” per risanare i guasti - di programmare il totale risanamento delle due infrastrutture, mediante la completa sostituzione delle tubazioni per 350 metri complessivi.

Il progetto ha comportato un investimento di circa 220mila euro. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la sostituzione di 190 metri di condotta in via Righi e di 160 metri in via Vespucci. Gli interventi hanno compreso anche il rifacimento degli allacci idrici e garantiranno in futuro la drastica riduzione del numero di guasti, con ripercussioni positive sulla più ampia rete idrica in cui sono inserite le due condotte. Nei prossimi mesi, trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, si procederà con la riasfaltatura delle strade.

Gli interventi di Acque SpA in via Righi e via Vespucci si inseriscono nel quadro dei lavori programmati insieme all’amministrazione comunale sull’intero territorio di Empoli, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino. A tal proposito, proprio a Ponzano, in estate, si era concluso un altro importante lavoro, che aveva riguardato via Ponzano per San Donato: qui erano stati sostituiti 220 metri di condotta idrica (investimento da 150mila euro) con il medesimo obiettivo di migliorare il servizio in termini di qualità e continuità.

