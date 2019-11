All'ospedale di Fucecchio polo di formazione e di innovazione nel Centro di Artroprotesi

L’Azienda USL Toscana Centro ha sottoscritto una convenzione di collaborazione operativa con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest. L'obiettivo è di mettere a fattor comune le competenze professionali delle due Aziende nel San Pietro Igneo che rappresenta il "focus hospital" dedicato interamente alla chirurgia protesica ortopedica. Unica realtà consolidata pubblica nella Regione Toscana.

Entro breve tempo inizierà ad operare il direttore dell’unità ortopedica del "Lotti" di Pontedera, dottor Franco Carnesecchi, che si integrerà con la sua equipe con quelle già operanti nel Centro artroprotesico diretto dal dottor Roberto Virgili. Grazie a tale accordo verranno effettuati tutti gli interventi di artroprotesi con utilizzo di tecnologia avanzata mediante l'uso di robot. Sarà inoltre avviata una costante attività di formazione, anche on the job, unitamente allo sviluppo di progetti di ricerca che vedranno coinvolto anche il laboratorio per lo studio del cammino. I percorsi clinico-assistenziali realizzati, con l'ausilio delle più moderne tecniche chirurgiche nelle sostituzioni articolari, permetteranno al Centro di Fucecchio di consolidare il ruolo di riferimento per l'integrazione operativa e la formazione dei professionisti ortopedici a livello regionale.

La direzione generale dell'Asl Centro ringrazia il direttore generale dell'Asl Nord Ovest, dottoressa Casani, per aver condiviso questo progetto innovativo, predisposto dal dottor Giovanni Benelli, direttore dell’area aziendale di ortopedia e traumatologia, e dal dottor Stefano Michelagnoli, direttore del dipartimento delle specialistiche.

Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha dichiarato: "Sul centro artroprotesico la nostra amministrazione comunale continuerà ad essere vigile e propositiva nei confronti dell’azienda sanitaria perché vogliamo che l’ospedale San Pietro Igneo continui ad essere un punto di riferimento regionale e nazionale in materia di artroprotesi".

”Nell'ottica del modello regionale di interazione fra aree vaste e nello spirito interaziendale – ha aggiunto il direttore generale dell’ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani - il presidio San Pietro Igneo presenta tutte le caratteristiche per realizzare la progettualità chirurgica trasversale. Ciò consentirà, attraverso lo scambio di professionalità, di integrare e raffinare le diverse e innovative tecniche chirurgiche già in uso nelle diverse aziende”.

Gli interventi protesici del ginocchio, dell'anca e della spalla, grazie all’alta professionalità dei diversi chirurghi ortopedici porteranno un valore aggiunto in questo settore.

Il rapporto di collaborazione tra le due Aziende Sanitarie avrà validità fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta per un ulteriore anno solare, fino al massimo di tre.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Fucecchio