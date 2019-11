BTO 2020, aprono oggi le iscrizioni: riduzioni per giovani e aziende toscane

Aperte da oggi le iscrizioni a BTO 2020 – Buy Tourism Online, evento leader in Italia dedicato al connubio tra turismo e innovazione. Introdotte alcune novità, con riduzioni sul costo del biglietto per iscrizioni entro il 31/12/2019, under26 e aziende toscane.

L'edizione numero 12 si terrà i prossimi 12 e 13 febbraio 2020 presso la Stazione Leopolda di Firenze. L'evento è organizzato e promosso da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana.

Per iscriversi basta accedere al sito[http://%20www.buytourismonline.com/] www.buytourismonline.com. Tra le novità introdotte da segnalare una tariffa scontata del 30%, Early Booking, che permette di acquistare il biglietto per le due giornate a 229 euro iva inclusa (entro il 31 dicembre). Torna anche l'offerta speciale Young People dedicata agli Under 26: per loro l'ingresso costa 99 euro iva compresa per entrambe le giornate. Inoltre chi non riesce a partecipare ad entrambi i giorni c'è la possibilità di acquistare l'ingresso al singolo giorno di manifestazione a 179 euro iva inclusa. Infine il Tuscany Ticket, per le aziende toscane, che potranno aver accesso ad entrambe le giornate allo stesso prezzo del biglietto per un solo giorno.

Prosegue nel frattempo l'attività dell'Advisory Board di BTO guidato dal direttore Francesco Tapinassi, nella costruzione del programma 2020 che avrà per filo rosso l'analisi del Travel Onlife e cioè di come le nuove tecnologie ci hanno reso sempre più connessi e smart ma al tempo stesso dipendenti dal digitale. Gran parte degli espositori storici di BTO ha già confermato la presenza anche per l'edizione 2020.

"BTO cresce – ha detto Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo - e la Regione la ritiene sempre di più un momento di confronto e di formazione utile per la competitività degli operatori toscani, a cui, per la prima volta, abbiamo dedicato una promozione speciale. Sempre di più occorre rinnovarsi vista la rapidità con cui il mondo del turismo si evolve e quindi per chi ancora non ci è mai stato l'opportunità deve essere colta. Altrettanto facciamo per i giovani con una scontistica dedicata agli under 26 perché sono loro, con le loro intuizioni o visioni, a determinare il mercato".

Quattro i percorsi tematici di BTO2020: Hospitality dedicato all'hotellerie con momenti specifici per i gestori della piccola ricettività come appartamenti e B&B; Destination percorso pensato per le destinazioni, dalla governance al marketing territoriale; Food & Wine per gli operatori della ristorazione e dell'agroalimentare che investono in promozione, distribuzione e comunicazione digitale di prodotti turistici; Digital Strategy & Innovation è un percorso trasversale di supporto ai manager del turismo, consulenti e web agency, per capire come costruire la propria strategia digitale e stare al passo con i cambiamenti di mercato.

Tutte le informazioni per partecipare e le news su [http://%20www.buytourismonline.com/]www.buytourismonline.com

Fonte: Regione Toscana

