Come cambierà il 118, incontro alla Croce d'Oro di Limite

Il pronto soccorso di Empoli presto conoscerà una importante trasformazione, che riguarderà sia i sanitari che gli utenti.

Per arrivare preparati a questo momento, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno ha organizzato un incontro pubblico presso la sede dell'associazione in Via Negro, 9. Appuntamento venerdì 8 novembre alle 21.30.

Durante la serata saranno affrontati vari argomenti riguardanti il nuovo pronto soccorso: in particolare modi, funzioni e tempi di accettazione.

I professionisti presenti saranno a disposizione per rispondere alle domande degli spettatori.

I relatori saranno: Simone Vanni, responsabile del pronto soccorso di Empoli, Nico Rosi, caposala del pronto soccorso di Empoli, Sergio Lami dell’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria Asl Toscana Centro e Alessio Lubrani, direttore del 118 di Empoli. Insieme a loro anche il consigliere regionale Enrico Sostegni.

L'evento è patrocinato dal comune di Capraia e Limite.

L'ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini e non occorre prenotazione.

Per ulteriori informazioni contattare lo 057157532.

Fonte: Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno

