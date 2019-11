Condanna definitiva per Rodolfo Fiesoli, il 'guru' della comunità Il Forteto per minori di Vicchio. Il 26 ottobre scorso il 78enne era stato condannato a 14 anni e dieci mesi, poi il ricorso che è stato rigettato oggi dalla quarta sezione penale della Cassazione. Il processo riguarda, come è noto, i casi di maltrattamenti e abusi avvenuti all'interno della struttura. Definitiva anche la condanna a 6 anni e quattro mesi per Daniela Tardani, una delle madri affidatarie.

