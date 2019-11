Città Metropolitana di Firenze, nominati i Presidenti delle due Commissioni

I consiglieri della Città Metropolitana hanno nominato stamani i Presidenti delle Commissioni di Controllo e Garanzia - Presidente Claudio Gemelli (Centrodestra per il cambiamento), vice presidente Patrizia Bonanni (Pd) - e quella di Affari Generali, Pari opportunità e Trasparenza - Presidente Lorenzo Zambini (Pd) e Vice Presidente Enrico Carpini (Territori Beni Comuni).

Della prima Commissione fanno parte per il Pd Patrizia Bonanni, Tommaso Triberti, Giacomo Cucini, Massimo Fratini, Lorenzo Zambini, Serena Perini e Benedetta Albanese; per il Centrodestra Claudio Gemelli, Paolo Gandola, Filippo La Grassa; per Territori Beni Comuni Lorenzo Falchi.

Dell'altra Commissione sono componenti per il Pd Lorenzo Zambini, Sandro Fallani, Francesco Casini, Monica Marini, Massimo Fratini, Patrizia Bonanni e Nicola Armentano; per il Centrodestra Alessandro Scipioni, Filippo La Grassa e Paolo Gandola; per Territori Beni Comuni Enrico Carpini.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

