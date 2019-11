Contributo affitto per il 2019, pubblicata la graduatoria definitiva

È stata approvata la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione del contributo affitto per il 2019. La graduatoria, costituita da ammessi in fascia A e B ed esclusi, oltre al modulo di consegna delle ricevute, sono pubblicate all’albo pretorio online e sul sito del comune (www.comune.pisa.it) nella sezione “Politiche della Casa”. Quest’anno, gli ammessi in fascia A sono 499, quelli in fascia B sono 144 e gli esclusi sono 140.

Gli ammessi al contributo dovranno consegnare le copie delle ricevute di affitto pagate e riferite al periodo gennaio-dicembre 2019. Tale consegna dovrà essere effettuata, a pena di decadenza dal beneficio, dal giorno 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 in uno dei seguenti modi: a mano all’Ufficio politiche della casa (via Fermi n. 4) in orario di apertura al pubblico; tramite raccomandata A.R. all'indirizzo di cui sopra, indicando in oggetto “Bando contributo affitti 2019 – consegna ricevute”, specificando il nominativo in graduatoria; tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Le copie delle ricevute in bollo dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo del canone, mensilità di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Possono essere presentati anche bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indicanti le stesse informazioni di cui sopra. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune di Pisa, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente del suo nucleo familiare, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione. Per i soggetti assistiti dalla Società della Salute pisana che abbiano ricevuto un sostegno economico a fini alloggiativi, sarà effettuato un rimborso alla suddetta per l'importo da essa erogato; ciò non esenta i beneficiari dalla presentazione delle ricevute.

Per informazioni: Ufficio politiche per la casa, via Fermi 4, aperto mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 e martedì dalle 15.30 alle 17 (telefono centralino 050.910111, call center 800 98 12 12)

