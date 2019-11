Cortocircuito in un locale della facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa questa sera. I vigili del fuoco della sede di Pisa sono intervenuti dopo la segnalazione del principio di incendio. Molto il fumo presente ma dopo la messa in sicurezza i danni rilevati sono stati di lieve entità. Sul posto ci sono due squadre e quattro automezzi. Data l'ora, non vi erano persone in zona e non si segnalano feriti.

