Disinfestazione e derattizzazione, ciclo anche a novembre per la città di Empoli

Proseguono, senza sosta, i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale. Infatti, sta per essere avviato il nono ciclo di interventi antilarvali contro il proliferare delle zanzare, attivo dal mese di marzo. Nello speifico si andrà ad intervenire nei ristagni d'acqua, come tombini a lato strada e rete fognaria, con prodotti che distruggono le larve in modo da ridurre la riproduzione del fastidioso insetto.

Contestualmente, per il corrente anno 2019, sarà eseguito l’undicesimo ciclo di derattizzazione territoriale. Prosegue, dunque, senza interruzione durante l'anno, l'attività di monitoraggio del territorio e di trattamento. Il personale della ditta di disinfestazione controlla il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede a integrarlo.

PROGRAMMA COMPLETO DEI PROSSIMI INTERVENTI

Venerdì 8 Novembre - Nelle frazioni di: Fontanella, Sant'Andrea, Pianezzoli, Molin Nuovo, Bastia, Monterappoli, Marcignana, Pozzale, Casenuove, Villanuova

Venerdì 15 Novembre – Nelle frazioni di: Serravalle; Tinaia; Pontorme; Cortenuova; e anche nel centro cittadino di Empoli;

Venerdì 22 Novembre - Nelle frazioni di: Avane, Ponzano, Carraria, Santa Maria, Pagnana;

Giovedì 28 Novembre - Cerbaiola, Terrafino, Corniola, Brusciana, Ponte a Elsa, Martignana.

