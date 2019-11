Empoli 'Far West', La Lega non ci sta: "Allarmismi in tv allontanano turisti sotto Natale"

Concordiamo con quanto dichiarato dall'Associazione per il Centro Storico di Empoli relativamente al servizio andato in onda durante la trasmissione "Stasera Italia" su Rete 4. Vogliamo sottolineare che nessun nostro iscritto ha rilasciato dichiarazioni durante il servizio girato nel centro della nostra città.

Non ci appartiene questo modo di fare politica in televisione: siamo abituati a lavorare dietro le quinte, magari meno visibili, per fare proposte e dare soluzioni per migliorare Empoli.

E' innegabile che ci sia da fare molto per rendere la città più sicura e che l'amministrazione comunale abbia preso il problema "sotto gamba", negando alcune situazioni di degrado e di criminalità. Nei mesi scorsi abbiamo convocato una seduta della Prima Commissione sul tema sicurezza con i sindacati di polizia, snobbati dalla maggioranza, e ci siamo mossi con i nostri eletti in Regione e in Parlamento. Aspettiamo i nuovi dati dei crimini in città per convocare una nuova commissione ad hoc ed intervenire nelle sedi opportune con i numeri alla mano.

Riteniamo però che sia controproducente andare a parlare ad un tv nazionale, facendo allarmismi sulla situazione di Empoli, impaurendo turisti e visitatori pronti ad accorrere nella nostra città, specialmente in vista di "Empoli città del Natale". Quindi capiamo i timori dei commercianti e dell'Associazione per il Centro Storico di Empoli e come Lega siamo disponibili ad ascoltarli ed a stargli vicino, anche visto l'impegno che stanno mettendo per far vivere a tutti la magia del Natale e per richiamare migliaia di persone da fuori, valorizzando e rendendo vivo il nostro il nostro centro storico, quindi indirettamente rendendolo anche più sicuro.

LEGA SALVINI EMPOLI

