ERP, 3 milioni di euro per la manutenzione degli alloggi popolari

Altri 3 milioni di euro a beneficio dell'edilizia residenziale pubblica. A stanziarli è la Regione Toscana sulla base di una proposta dell'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli.

"Oggi in Consiglio regionale abbiamo approvato una variazione alla legge di bilancio che permetterà di finanziare la manutenzione ed il ripristino degli alloggi Erp con 3 milioni di euro, uno dei quali tratto dalle economie del recente bando per l'acquisto di immobili invenduti da destinare all'edilizia pubblica", ha detto Ceccarelli.

"In occasione della recente presentazione del Rapporto casa dell'Osservatorio sociale regionale avevo annunciato la mia volontà di destinare risorse nuove e specifiche alla manutenzione ed al recupero degli alloggi, che troppo spesso restano sfitti per anni in attesa della manutenzione necessaria per passare da un assegnatario all'altro. Sono felice oggi di poter dire che questo risultato è stato raggiunto. Questa è un'anticipazione di quello che, in maniera più sostanziosa, avverrà anche con il prossimo bilancio".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana