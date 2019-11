Fermato dalla municipale alla guida senza assicurazione e patente mentre è agli arresti domiciliari

Quasi 6.000 euro di multe, il sequestro dell’auto e una segnalazione alla Procura della Repubblica. È costata cara ad un uomo dell’est Europa la scelta di guidare senza patente un’auto priva di copertura assicurativa. L’episodio risale a ieri mattina quando una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale durante un controllo finalizzato alla sicurezza stradale in zona via Baracca/via Pistoiese è stata insospettito da un veicolo in transito. Gli agenti lo hanno seguito in attesa di un luogo adatto per fermarlo e sottoporlo ai controlli e quindi, all'altezza di viale Guidoni/via Pertini, ha hanno intimato l’alt al conducente. Dagli accertamenti la vettura è risultata priva di assicurazione e l’uomo alla guida senza patente in quanto mai conseguita. Per questo sono scattate le sanzioni da 868 euro con sequestro del mezzo (per la copertura assicurativa) e 5.110 euro con fermo del veicolo per 60 giorni (per la mancanza di patente).

Da ulteriori controlli inoltre è emerso che il conducente era agli arresti domiciliari (seppur in una finestra in cui poteva uscire per alcune terapie) e in questi casi per la guida senza patente scatta penale scatta una violazione panale (con l’arresto da sei mesi a tre anni). Per questo sarà fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica.

