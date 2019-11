Folla ai funerali di Franco Cioni, Capraia lo piange

Una fine inaspettata, un addio che non poteva arrivare così improvvisamente durante una giornata normale, all'uscita di scuola. Franco Cioni aveva 52 anni ed è scomparso per un malore in auto, mentre aspettava che la figlia terminasse le sue lezioni al liceo scientifico Il Pontormo. La sorte crudele ha voluto che proprio l'adolescente si accorgesse che qualcosa non andava, che fosse lei a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi, senza purtroppo trovare una soluzione. Quest'oggi alle 15 a Capraia Fiorentina si sono tenute le esequie dell'operaio, per 'ristabilire' un ordine alle cose avvenute così all'improvviso: l'ultimo addio, nella chiesa di Santo Stefano. Il cordoglio è giunto nelle ultime ore da molte parti, tra queste anche dal sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti: "Oggi non è un buongiorno, saluteremo per l'ultima volta una bravissima persona che purtroppo se n'è andata via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile per tutta la comunità di Capraia e Limite. Di fronte alla morte, che colpisce in maniera così precoce e ingiusta, non esistono parole in grado di lenire un dolore così forte, ma una cosa, come sindaco, posso dirla: caro Franco Cioni, che avevi sempre un sorriso e una parola per tutti, non ti dimenticheremo e, come comunità coesa che si riconosce nei valori di unione e solidarietà, staremo vicini e abbracceremo la tua famiglia, dalle tue figlie e da tua moglie fino ai tuoi genitori e al fratello". Anche dal liceo numerose le parole di cordoglio e di conforto per la studentessa che ha dovuto affrontare un dramma così grande per la sua giovane età. Tanti gli studenti che hanno voluto affiancare la giovane e la sua famiglia in questo momento di difficoltà.

