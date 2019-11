I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti sulla SP18 Via Casa del Corto, per una frana che ostruisce 30 metri della sede stradale.

Sono in corso le verifiche del personale dei Vigili del fuoco e della Amministrazione Provinciale.

In prossimità non ci sono abitazioni. Al momento la statale è stata interdetta alla circolazione.

Sul posto Polizia Municipale e tecnico del Comune.

Tutte le notizie di Piancastagnaio