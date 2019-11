Frontale tra due auto: muore una 29enne, grave un uomo

Una 29enne aretina è morta in un incidente intorno alle 14.40 lungo la strada Ristradella, nel comune di Arezzo. Feriti, invece, un 46enne residente in Casentino, che è stato trasportato a Careggi con l'elisoccorso, e un'altra persona che è stata medicata dai sanitari e non sarebbe grave. Sul posto due ambulanze, un'automedica e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione pare che nell'incidente siano coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Una delle due si è cappottata.

