Giglioli (Lega) risponde all'Anpi: "Non una parola sull'indecoroso utilizzo del monumento"

Brevemente in risposta all’ANPI che tira di nuovo in ballo la rappresentanza Lega in un contesto di polemica che non ci appartiene e su cui ci siamo già espressi pechè mi pare siano sfuggiti alcuni passaggi:

La Lega oggi è il primo Partito Politico italiano e sottolineo “politico”, non un movimento rivoluzionario e sovversivo, che fonda il proprio consenso proprio a difesa della libertà di espressione, dell’identità nazionale e di difesa di quei confini per cui tanti giovani sono morti. In questo consiste il nostro impegno quotidiano oggi: nel riaffermare quei valori.

Se ci sono state delle colpe personali prima della mia candidatura ufficiale diffuse su tutti gli organi di informazione, credo che l’elettorato che mi ha eletto abbia tenuto conto di tutte le vicende ampiamente dibattute che riaffiorano con modalità diffamatoria in mancanza, chiaramente, di altri argomenti di dibattito.

Non mi pare di aver sentito da parte dell’ANPI un minimo accenno alla “decorazione” a cui è stato sottoposto il monumento ai caduti da parte del Sindaco Castelfiorentino per una iniziativa che ben poco aveva a che vedere con la “memoria” e che ha rasentato il vilipendio.

Ho partecipato alla riunione che si è svolta in Comune, conoscevo quindi benissimo il calendario del 3 novembre e ho specificato chiaramente e pubblicamente le motivazioni per cui non ho partecipato alla commemorazione di concerto con i Consiglieri Cambi e Paesano.

Non so se sarò presente all’iniziativa di Fratelli d’Italia per impegni precedente assunti, ma non posso che essere soddisfatta che il paese si apra alla pluralità politica di forze che sono legittimamente riconosciuto dal nostro ordinamento democratico e che intendono semplicemente deporre un mazzo di fiori ai nostri caduti.

Susi Giglioli, consigliere comunale Lega Castelfiorentino

