Ha dato un fucile al nipote 13enne per sparare, denunciato

Un cacciatore di 38 anni di Potassa di Gavorrano, ha dato il fucile al nipote 13enne che ha sparato due volte, ad altezza uomo. L'uomo è stato denunciato per omessa custodia e per aver lasciato sparare, col proprio fucile, un ragazzino. I carabinieri forestali di Massa Marittima stavano facendo alcuni controlli, nei pressi di due appostamenti fissi, hanno visto l'uomo allontanarsi e poco dopo il ragazzino ha imbracciato il fucile e ha sparato per ben due volte ad altezza uomo, peraltro in direzione di una parte di bosco spesso frequentata da escursionisti. Solo la fortuna ha evitato la tragedia. Tutto questo senza accorgersi minimamente dell'arrivo dei militari. I fucili sono stati sequestrati e lo zio del ragazzino rischia, oltre alla pena prevista, anche il ritiro definitivo del porto d'armi.

