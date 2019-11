La Scotti si gode il momento positivo

Per la prima volta da quando milita in serie A1, la Scotti ha ben sette squadre dietro. Oltre ai tanti spunti positivi ed alla grande iniezione di fiducia, la vittoria esterna di Torino, prima stagionale, lascia in eredità anche questa classifica, una cosa che, comunque, non scalda più di tanto coach Alessio Cioni. "Certo, fa piacere, ma per noi non cambia niente. La cosa che conta sarà avere le squadre dietro alla fine del campionato, questo per dire che dobbiamo restare tranquilli tutti e guardare avanti visto che la strada per la salvezza è ancora lunga e difficile. La cosa che invece questo può cambiare per noi in questa fase è l'approccio alle partite, nel senso che ci consente di prepararle senza avere l'acqua alla gola come accadeva in passato. Ora possiamo giocare con la testa più libera e con maggior consapevolezza nei nostri mezzi ed è una cosa fondamentale. Già sabato contro San Martino sarà per noi un approccio del tutto diverso. L'anno scorso alla fine vincemmo contro ogni pronostico, ma la giocammo come fosse una vera e propria ultima spiaggia. Quest'anno non sarà così".

Coach Cioni non è neppure esaltato più di tanto dalla vittoria di Torino. "Grande partita e grande risultato, ci mancherebbe - prosegue - ma se andiamo a guardare abbiamo giocato peggio di altre volte specie dal punto di vista della concentrazione. Abbiamo concesso loro troppi rimbalzi e questo ci ha portato a rischiare. Anche da questo punto di vista, quindi, mi aspetto passi in avanti. Nel complesso, comunque, gli aspetti positivi superano di gran lunga quelli negativi e ci prepariamo così alla partita di sabato sera in casa con San Martino di Lupari con fiducia ed entusiasmo".

Ricordiamo, al proposito, che la gara si giocherà al Pala Sammontana con inizio alle 20.30. Sarebbe bello un palazzetto pieno per provare a centrare un'altra impresa, l'ennesima.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

