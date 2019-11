Lavori in altezza a Cigoli, muro in sicurezza in piazza Cardi

Conclusi i lavori al paramento murario di piazza Cardi in corrispondenza degli archi di Cigoli, un intervento che ha interessato circa 30 metri di parete. “In vista del periodo natalizio e dell'allestimento dei presepi, una tradizione molto sentita nella comunità di Cigoli, abbiamo ultimato l'intervento che ha interessato una parte del muro adiacente agli archi – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. E' stata eliminata la vegetazione infestante cresciuta negli interstizi del paramento e sono state integrate le parti mancanti, intervenendo direttamente sulle parti disgregate”. Queste porzioni di muratura sono state integrate con mattoni vecchi di recupero, riuscendo ad intervenire sul 15% circa della superficie di muratura. “Grazie a questi lavori siamo riusciti a mettere in sicurezza il parapetto di sommità, andando ad intervenire in corrispondenza della grossa lesione che si era formata anche a causa della vegetazione che vi era cresciuta – spiegano ancora i due amministratori -. L’opera di intervento ci permette così di restituire un valore aggiunto al borgo, conferendogli quella valenza storico-turistica che gli appartiene”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

