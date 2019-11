Legge sulla non autosufficienza, Spi-Cgil San Miniato-Montopoli raccoglie le firme

La Lega Spi-Cgil San Miniato – Montopoli in preparazione della manifestazione del 16 Novembre al Circo Massimo a Roma e per raccogliere le firme a sostegno di una legge sulla non autosufficienza.

Raccolta firme e distribuzione volantini:

* mercato San Miniato Basso 14 Novembre dalle 9.30 alle 12.00

* mercato Ponte a Egola 9 Novembre dalle 9.30 alle 12.00

* mercato San Romano 13 Novembre dalle 9.30 alle 12.00

* Circolo Arci San Romano

* Circolo Arci San Miniato Basso

* Circolo Arci la Catena

* Circolo Arci Ponte a Egola

* Circolo Arci La Scala

* Circolo Arci Ponte a Elsa

* Circolo Arci Isola

Assemblee:

* Ponte a Egola c/o Circolo Arci 08.11 ore 15 - 17

* La Serra c/o Circolo Arci 14.11 ore 15 - 17

* Corazzano c/o Circolo Arci 11.11 ore 15 - 17

* la Catena c/o Circolo Arci 13.11 ore 15 - 17

* Isola c/o Circolo Arci 13.11 ore 15 - 17

* La Scala c/o Circolo Arci 11.11 ore 15 - 17

* Ponte a Elsa c/o Circolo Arci 08.11 ore 15 - 17

* San Miniato B. c/o Circolo Arci 14.11 ore 15 - 17

* San Romano c/o Circolo Arci 14.11 ore 15 - 17

* Marti c/o Circolo Arci 15.11 ore 15 - 17

Cari saluti.

P. la Segreteria Lega Int. San Miniato – Montopoli

Moreno Bertelli

