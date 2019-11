Insulti e minacce al sindaco Barnini: la polizia indaga per una lettera

La polizia di Empoli sta indagando su una lettera dai contenuti ingiuriosi e con minacce generiche recapitata all'attenzione del sindaco Brenda Barnini e della giunta comunale. Uno sproloquio verbale inviato nella casa comunale di via Giuseppe Del Papa sul quale l'amministrazione non ha voluto commentare. Purtroppo c'è un precedente, ben più grave: l'invio di un pacco con lettera e proiettili all'interno, dove con toni deliranti l'ignoto mittente insultava il primo cittadino collegandolo a vicende della cooperativa Multicons e all'allora presidente Stefano Mugnaini. L'inchiesta allora fu archiviata. Le indagini degli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino sono invece appena cominciate per questa nuova missiva giunta lunedì 4 novembre. Il testo è stato scritto stavolta al computer, per cui si dovrà raccogliere indizi sulle eventuali impronte lasciate sulla carta oppure sul tragitto fatto dalla lettera per individuare chi l'ha imbucata.

