I vigili del fuoco, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti questa mattina nel comune di Rignano sull’Arno, in località Le Corti, per il soccorso di un cavallo di 39 anni che a causa del temporale di questa notte è uscito dalla stalla scivolando rimanendo bloccato in una fanghiglia. I vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore, in collaborazione con un veterinario, per liberare l’animale.

