Trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, flash mob alla Mostra del Tartufo

'Abbattiamo tutti i muri', è questo lo slogan che guida il flash mob previsto per sabato 9 novembre a San Miniato. Il primo giorno della Mostra del Tartufo parte con un'iniziativa in piazza Grifoni alle 15 per ricordare i trenta anni dalla caduta del Muro di Berlino. Ogni partecipante dovrà portare una scotola di cartone di scarto di piccole dimensioni per tirare letteralmente giù un muro ideale.

Michele Fiaschi, consigliere delegato alla Pace e alla Memoria spiega il significato dell'iniziativa: "Il 9 novembre 2019 ricorre il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, ricordando che la costruzione del Muro divenne il simbolo di un’epoca molto buia e drammatica di divisione e contrapposizione segnata dalla Guerra Fredda e da una terrificante corsa al riarmo. L'abbattimento di quel muro fu reso possibile anche dall’impegno lungo e faticoso di tante persone e movimenti che, per lungo tempo, hanno avuto il coraggio di lottare per la libertà, la pace e il rispetto dei diritti umani. Ma nonostante i profondi cambiamenti seguiti a quell’accadimento epocale, altri 62 muri e barriere sono stati eretti nel mondo dividendo popoli e nazioni e altri sono ancora in costruzione anche in Europa. Oltre a muri di cemento armato e di filo spinato si vanno innalzando tanti altri muri invisibili: i muri della miseria e delle disuguaglianze, della violenza e dell’esclusione sociale, dell’antagonismo infinito e della competizione selvaggia, della paura e dell’indifferenza, del pregiudizio, dell’intolleranza e dell'odio".

