Santa Chiara e il Cigoli, nuova 'luce' per la Mostra del Tartufo a San Miniato

Un nuovo posto, una nuova esposizione, una nuova luce. Sono queste le tre novità della Mostra mercato del Tartufo bianco di San Miniato presentate oggi, mercoledì 6 novembre. La kermesse prenderà il via sabato 9, ma San Miniato è già in fermento, in particolar modo la Fondazione Santa Chiara con il Noli me tangere di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Ma andiamo per gradi.

Il centro storico avrà una luce particolare in queste settimane e la manterrà fino al periodo natalizio. Come ha rivelato il vice sindaco Elisa Montanelli, il CCN ha contribuito a una nuova illuminazione dei palazzi e dei monumenti della città della Rocca: la stessa Fondazione Santa Chiara, la Torre Federiciana, piazza Bonaparte e altre zone saranno colorate con luci ad hoc. "Metteremo in risalto tutte le zone del centro, puntando lo sguardo sul nostro patrimonio architettonico e storico" ha detto Montanelli.

In quest'ottica si inserisce il ruolo della Fondazione Santa Chiara. Questa rimarrà aperta per il periodo della manifestazione e al suo interno ospiterà la mostra dedicata a Ludovico Cardi, in particolare la pala Noli me tangere, ristrutturata nel 2017 con l'aiuto della Fondazione CRSM. "La Fondazione c'è e opera sul territorio, a disposizione del territorio" ha ricordato il presidente Antonio Salini Guicciardini.

Il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 18 sarà visitabile la mostra così come la Fondazione e l'ingresso sarà gratuito. Inoltre sono stati creati una brochure e un segnalibro per l'occasione, con la supervisione di Filippo Lotti.

Vittorio Gabbanini, vice presidente della Fondazione, e Fabrizio Mandorlini di San Miniato Promozione hanno commentato: "Questa struttura va messa a disposizione di tutti, stavolta lo facciamo con una bella sinergia tra arte e enogastronomia".

Sì perché, come hanno ricordato anche Marco Greco e Barbara Pasqualetti, all'interno dello stabile sarà presente anche un ristorante aperto il sabato a cena e la domenica a pranzo e cena. Dalle 17 alle 18 inoltre si potrà gustare un aperitivo artistico che unisce il Cigoli al tartufo di Cigoli e a San Miniato. Adesso non manca che aspettare il taglio del nastro della Mostra, previsto per sabato mattina.

Si segnalano anche il flash mob di piazza Grifoni, le iniziative allo Chalet, il ricordo sanminiatese del primo film a colori dei Taviani e il riconoscimento per lo chef Tomei.

Gianmarco Lotti

