Musica, hobby, laboratori: riparte AttivaMente a Carmignano

Con il mese di novembre parte la nuova stagione autunno inverno 2019/2020 di AttivaMente, con un ricco calendario di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti, promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano. In programma fino a febbraio corsi, incontri e laboratori adatti a tutti gli interessi e a tutte le necessità, che abbracciano i più disparati ambiti: dalle attività pratiche alle discipline teoriche, nell'ottica di sollecitare interessi diversi e avvicinare più persone possibili.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità di esperti volontari che collaborano a titolo gratuito, coordinati dal Gruppo Attivamente. Le lezioni sono infatti tenute da chi, per studio o per lavoro, passione o storie personali, ha deciso di mettersi a disposizione del prossimo e condividere con tutti le proprie conoscenze e competenze. E così di anno in anno, accanto ai corsi già rodati, continuano ad aggiungersi sempre nuove proposte, che contribuiscono ad accrescere in maniera vitale la già variegata gamma delle offerte. Tra le novità di quest'anno, i giochi di ruolo; un incontro sull'acqua di paura alla scoperta di riti e magie del mondo contadino; la musica con la proiezione del video La Turandot e gli anniversari, con un focus dedicato a Cosimo I de' Medici, primo granduca di Toscana, di cui quest'anno ricorre il cinquecentenario dalla nascita. Spazio poi a corsi di pittura e cucito, alla psicologia e comunicazione, alle lingue e alla letteratura. Da non perdere, infine, gli appuntamenti dedicati alla divulgazione delle caratteristiche delle erbe spontanee dei campi, alle degustazioni di vin santo e alle lezioni sulla cucina contadina.

Ecco il programma completo dei corsi

Hobbistica

I colori della vita. Corso di pittura – Il Carboncino a cura di Daniela Orlandi. Gli incontri, in programma tutti i giovedì alle 21 dal 14 novembre al 12 dicembre e poi dal 16 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020, si terranno al Circolo Arci di Seano (contattare lo Spazio Giovani per avere informazioni sul materiale necessario).

Giochi di ruolo. Non è solo un gioco. Iniziativa aperta a tutti (dai sei anni in su). Gli incontri sono curati da Manlio Scotti e si terranno la domenica dalle 14 alle 19. Appuntamento il 17 novembre nella saletta incontri della Biblioteca di Seano; il 15 dicembre, 12 gennaio 2020 e 9 febbraio 2020 in sala Consiliare.

Abc cucito. Corso di cucito per principianti a cura di Graziella Bellinzomi. Le lezioni si terranno nella saletta incontri della Biblioteca di Seano il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 a gennaio (11, 18 e 25) e febbraio 2020 (1, 8, 15, 22 e 29).

Avvicinarsi al war game. La storia raccontata con i modellini. Appuntamento curato da Alberto Bonechi in programma il 25 gennaio e l’8 febbraio alle 16 al Museo del Vino.

Lingue

Getting on. Conversazione in lingua inglese con Antonio Polimeni. Le lezioni si terranno il giovedì dalle 19.30 alle 21 alla Saletta incontri della Biblioteca di Seano. Appuntamento dal 14 novembre al 12 dicembre e dal 16 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020.

Psicologia e comunicazione

ComunicAttivamente. E se riuscissimo a leggere oltre le parole? E se riuscissimo a capire le emozioni degli altri? Tre appuntamenti, il 16, 23 e 30 gennaio alle 21 nella saletta incontri della Biblioteca di Seano con Fernando Babbini (massimo 10 partecipanti, occorre prenotare).

L’altro come risorsa. Gruppo esperienziale. A curare gli appuntamenti, in programma il 17, il 24 e il 31 gennaio 2020 alle 21 alla Saletta incontri della Biblioteca, Maurizio Federici.

Letteratura.

La locandiera. La riforma teatrale di Carlo Goldoni. Iniziativa curata da Alessandro Attucci. Appuntamento lunedì 3, 10 e 17 febbraio alle 21 nella sala incontri della Biblioteca di Seano.

Musica

La Turandot. Proiezione del video. Iniziativa curata da Marco Giamboni, in programma domenica 24 novembre alle 16 al Circolo Arci 11 Giugno di Carmignano.

Ambiente e Territorio

Agonia del pianeta. Tre appuntamenti, il 14 e 28 novembre e il 5 dicembre, per Capire le cause per attivare i rimedi. L’iniziativa, a cura di Silvano Gelli, si terrà alla Biblioteca di Seano.

La cucina contadina. Di madre in figlio le ricette delle stagioni. Tre appuntamenti il 15, 22 e 29 novembre alle 21 al Circolo Arci di Bacchereto a cura di Vittorio Cintolesi.

L’acqua di paura. La vera novità di quest’anno. Una serata, venerdì 13 dicembre alle 21 al Circolo Arci 11 giugno di Carmignano, alla scoperta di Riti e magie del mondo contadino. Iniziativa a cura di Marcello Matulli.

In vino veritas. Degustazione di vin santo e conferenza. Appuntamento mercoledì 8 gennaio alle 21 al Circolo Arci 11 Giugno di Carmignano in compagnia di Marco Giamboni

Le erbe spontanee dei campi. Guida alla conoscenza. Iniziativa curata da Marcello Matulli. Appuntamento il 24 e 31 gennaio e il 7 e 14 febbraio alle 21 allo Spazio Giovani di Comeana.

Anniversari

Cosimo I. Tra pubblico e privato. In programma due lezioni, il 29 novembre e il 6 dicembre alle 21 in sala consiliare, curate da Elena Petrioli e una visita guidata a Firenze il 7 dicembre.

Navi e fortezze. La politica militare di Cosimo I. Incontro curato da Mauro Scarpitta, l’appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle 21 al Museo del Vino di Carmignano.

Fonte: Comune di Carmignano

