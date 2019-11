Nuovi appuntamenti per la biblioteca Fucini di Empoli

Sarà un pomeriggio pieno di eventi quello di sabato 9 novembre 2019 alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

Dedicata ai bambini, alle bambine, ai più grandi e alle famiglie, la giornata comincerà dalle 16 (in replica alle 17.30) con l’imperdibile appuntamento con La Chiave d'oro dedicato alla fiaba norvegese “Ceneraccio”. Katia Frese accompagnerà i più piccoli in un magico mondo dove le fiabe non sono solo narrate, ma anche rielaborate insieme ai bambini. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni ed è richiesta la prenotazione.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Alle 17 tutto pronto per iniziare una nuova avventura con il nuovo ciclo di lezioni del Corso di scacchi dedicato a bambini e ragazzi under 16 in collaborazione con l’ASD Empoli Scacchi.

Un’opportunità per imparare un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che allena la memoria e la concentrazione, sviluppa la pazienza, la gentilezza e l’originalità. Il corso sarà tenuto da qualificati istruttori della Federazione Scacchistica Italiana. E’ richiesta la prenotazione.

Infine, ritorna il consueto appuntamento con la Bancarella della Fucini dalle 17 alle 20, nei locali della Ex macelleria di via dei Neri, 17, accanto all’ingresso della biblioteca comunale, vi aspettano tanti libri da prendere e scambiare. E’ il mercatino dei libri usati dove chiunque può scambiare e portare volumi che non utilizza più, realizzato in collaborazione con l’associazione Lilliput Empoli.

